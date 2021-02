El accidente del piloto galo del equipo Haas, Romain Grosjean, en el GP de Bahrein de F1 2020, es un claro ejemplo de que ocurrió un milagro. O mejor dicho, de cuánto ha avanzado la seguridad en los deportes a motor durante los últimos años y las vidas que se han salvado gracias a ello.

En las impactantes imágenes del monoplaza calcinado, se podía apreciar cómo el Halo le había salvado la vida al expiloto de Haas, evitando que su cabeza se golpeara contra la barrera, la cual se dobló debido al impacto. Sin embargo, todo se ve mejor en movimiento.

Entre las llamas, no se podía ver nada. Sin embargo, Canal + emitió una espectacular reconstrucción en 3D donde se ve con toda clase de detalles cómo fue el terrible impacto del vehículo contra la barrera lateral de la curva 3 del trazado de Sahkir, en Bahrein.

Wow. Incredible Canal Plus animation of @RGrosjean's accident. Most accurate I've seen to date.

Have collected the animation clips into one video here (footage was placed amongst interview footage in the documentary).

h/t @RacingLines #F1 pic.twitter.com/QL0d2QU2ae

— Peke_Formula1 (@Peke_Formula1) February 20, 2021