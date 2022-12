"Una estrella que ya ilumina el cielo": El mundo del fútbol de luto tras la muerte de Pelé

El mundo del fútbol está de luto por el fallecimiento del 'rey' Edson Arantes do Nascimento 'Pelé'. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aseguró que el brasileño "ya ilumina el cielo".

"Ya ilumina el cielo la estrella de O Rei, el primer 10, el jugador con más Copas del Mundo", publicó la Conmebol en su cuenta de Twitter.

En sendos mensajes en español y portugués, el ente rector del fútbol agradeció a Pelé "por poner a Sudamérica en lo más alto".

"Te vamos a extrañar. Seguirás brillando siempre en nuestros corazones. Gloria Eterna al Rey", agregó.

Iker Casillas, exportero del Real Madrid y de la selección española, afirmó que el fallecimiento de Pelé supone "un día muy triste para el fútbol" y aseguró que murió una leyenda del fútbol.

"Día muy triste para el fútbol. Se nos va un mito de este deporte. Admirado y querido. Descanse en paz Pelé", escribió el campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

El delantero francés Kylian Mbappé admitió que se trataba de su futbolista preferido.

"Su legado nunca será olvidado", escribió en su cuenta de Twitter.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten. RIP KING 💔👑… pic.twitter.com/F55PrcM2Ud

Sergio Ramos, futbolista del París Saint-Germain, aseguró que "hablar" de Pelé como una "figura" o una "leyenda histórica" se queda "corto".

"Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido O'Rei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé", escribió Ramos.

Hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé.

To say he was a legend is an understatement. #ORei is gone. Football will always remember you. Rest in peace, Pelé. pic.twitter.com/0Wc0bEjScv

— Sergio Ramos (@SergioRamos) December 29, 2022