Unánimes: Aaron Judge y Shohei Ohtani coronaron temporadas de ensueño al ganar el premio MVP de la MLB

El bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, y el jardinero central de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, fueron nombrados MVP de la Liga Nacional y la Liga Americana, respectivamente, anunció este jueves la Major League Baseball (MLB).

Shohei Ohtani, de 30 años, ya había sido galardonado con el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2021 y 2023.

En su primera temporada con los Dodgers, registró un promedio de bateo de .310, con 54 jonrones y 130 carreras impulsadas, liderando la Liga Nacional en estas dos últimas categorías. Además, encabezó la liga en OPS y empató en el segundo lugar en hits.

Ohtani también logró robar 59 bases, la segunda mayor cantidad de cualquier jugador, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en alcanzar al menos 50 jonrones y 50 bases robadas en una sola temporada.

Tras pasar los primeros seis años de su carrera en la MLB con los Angelinos de Los Ángeles, Ohtani firmó un contrato de 10 años y 700 millones de dólares antes de la temporada 2024. Antes de su llegada a Estados Unidos, jugó profesionalmente en Japón durante cinco temporadas.

Ohtani fue fundamental para que los Dodgers lograran el mejor récord de la MLB durante la temporada regular y desempeñó un papel crucial en su carrera hacia la Serie Mundial.

No lanzó esta temporada para Los Ángeles debido a una cirugía Tommy John en septiembre de 2023. Sin embargo, su impacto en el equipo ha sido innegable.

What a year for Shohei Ohtani!

He is your 2024 NL MVP! pic.twitter.com/vem1A48lmU

— MLB (@MLB) November 21, 2024