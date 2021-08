"Ustedes nos inspiran": el emotivo mensaje de Yulimar Rojas a los atletas paralímpicos

La reina del atletismo venezolano Yulimar Rojas felicitó este martes 31 de agosto a los atletas paralímpicos que han dejado el nombre de Venezuela en alto en Tokio.

"Tenemos a otra reina de los 100 metros T11. Linda Pérez corrió 12.05 (PB) y venció a la plusmarquista mundial y paralímpica Liu Cuiquing de China. ¡Ustedes nos inspiran! Mi reconocimiento a Álvaro Cassiani, guía de Linda", expresó.

Asimismo, Yulimar Rojas envió un mensaje a Lisbeli Vera, quien ha ganado medalla de oro y plata en Tokio.

"Hoy lo invisible se hace visible por ellos y por todos: el deporte paralímpico vive su momento más importante en la historia nacional. Lisbeli Vera, la mujer más rápida del planeta en los 100 T47, logró 11.97 y honró la bandera de Venezuela", manifestó.

YULIMAR ROJAS APLAUDE EL TRABAJO DE ALEJANDRA PÉREZ

A través de su cuenta en Twitter (@TeamRojas45); Yulimar Rojas aprovechó la oportunidad para aplaudir el trabajo realizado por Alejandra Pérez tras conquistar la medalla de bronce para Venezuela en la competencia de los 400 metros T12, con registro de 57.06 segundos.

"Quiero que todos aplaudan de pie a la líder del ranking mundial de los 400m T12. Es una zuliana, una mujer poderosa y que nos regaló la tercera medalla de los Paralímpicos. Ella es Alejandra Pérez junto a su guía Markinson Manzanilla", comentó.

YULIMAR ROJAS TAMBIÉN BRILLO EN TOKIO

Luego de conseguir la medalla de oro y establecer un nuevo récord mundial en triple salto femenino, Yulimar Rojas expresó su felicidad por el gran triunfo, dejando alto el nombre de Venezuela.

"Estoy feliz, estoy emocionada, no me lo creo. Es un momento único y no sé como describirlo, pero me siento complacida, me siento satisfecha por esta nueva marca y esta medalla de oro para mi país (…) una medalla olímpica que hemos buscado desde hace cuatro años", aseguró la atleta en una entrevista.