Venezolano César Hernández se hizo con su primer Guante de Oro

El beisbolista venezolano César Hernández ganó este martes su primer Guante de Oro en Grandes Ligas, tras mostrar un buen rendimiento a lo largo de la temporada defendiendo la segunda base para los Indios de Cleveland.

El nativo de Barquisimeto registró un promedio de fildeo de .981, cometió solo cuatro errores, fue clave en 33 jugadas de dobleplay, aportó 139 asistencias en 503.2 innings.

Hernández defendió la segunda base con la novena de Cleveland en 58 de los 60 encuentros que vio acción a lo largo de la campaña regular.

Los Indios aprovecharon para felicitar al criollo con un mensaje en su cuenta de Twitter.

“¿El guante de Cesita? El mejor entre los segunda base de la Liga Americana. Felicitaciones a César Hernández por el primer Guante de Oro de su carrera”, escribieron.

Cesita’s glove? The best among second basemen in the American League.

Congratulations to Cesar Hernandez on his first career Gold Glove Award.#OurTribe pic.twitter.com/1NQJodHfrl

— Cleveland Indians (@Indians) November 4, 2020