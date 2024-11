«Vestir esta camiseta es lo más grande»: El contundente mensaje de Jon Aramburu tras el polémico gesto que hizo ante Chile

El futbolista Jon Aramburu realizó un polémico gesto durante el encuentro entre la Vinotinto y Chile por las eliminatorias al Mundial de 2026. Durante su sustitución, el defensa se quitó la camiseta de la selección y la arrojó al piso.

Tras este gesto, el jugador recibió una lluvia de críticas, por lo que lo llevó a pedir disculpas este jueves en sus redes sociales.

«La rabia, la decepción por el resultado, y la frustración por no poder dar más, me llevó a cometer un error del que ya he aprendido y me arrepiento», indicó.

En ese sentido, Aramburu aseguró que vestir la camiseta de la Vinotinto «es lo más grande y sagrado para mí, y mi gesto tras el cambio se debió únicamente a un enojo grande conmigo mismo».

«Pido disculpas a quien se haya sentido ofendido», expresó.

Asimismo, aseguró que «seguirá dando su vida por el país hasta el último minuto del último partido». Sin embargo, no podrá jugar el próximo encuentro de Venezuela contra Ecuador en marzo de 2025, tras recibir una tarjeta amarilla ante Chile.

HABLÓ EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA VINOTINTO

El director técnico de la Vinotinto, Fernando «Bocha» Batista, lamentó la derrota que sufrió el equipo ante Chile y aseguró que «fue un partido en el que no fuimos inteligentes cuando estábamos con el marcador arriba. Ya con el primer gol nos desordenamos un poco».

«Estuvimos dos veces arriba en el marcador y es una amargura, como dije necesitábamos ese triunfo para estar tranquilos y seguir en competencia. Ahora nos queda mejorar para el año que viene», dijo durante una conferencia de prensa.

Además, consideró que la Vinotinto necesitó «tener más juego porque cuando lo teníamos generábamos peligro». Sin embargo, al equipo le afectó el gol tan rápido que marcó Chile los primeros minutos del segundo tiempo.

«El gol a los dos minutos de inicio, cuando Chile convierte el 4-2 fue un golpe duro y empezamos a equivocar los caminos, nos empezó a manejar la pelota y cerrar los caminos para redireccionar el empate», apuntó.