Video viral: Comentarista se desmayó en plena transmisión en vivo antes del partido Real Madrid-Milan

El exfutbolista trinitario Shaka Hislop, comentarista de ESPN, se desmayó el domingo en el estadio Rose Bowl, en Estados Unidos, durante la transmisión del partido amistoso entre el Real Madrid y el AC Milan.

Miles de fanáticos estaban en las gradas del estadio para ver el enfrentamiento entre dos grandes del fútbol europeo. Mientras tanto, Hislop y el equipo de ESPN hacían la previa del partido desde el campo.

Hislop estaba conversando con su compañero Dan Thomas sobre Christian Pulisic, el importante fichaje del AC Milan. Durante esta discusión, el comentarista parece perder el equilibrio.

En cuestión de segundos, Hislop se desploma a un lado de su compañero. “Shaka, Shaka. Necesitamos un poco de ayuda”, manifestó Dan Thomas antes de que se cortara la transmisión.

Los televidentes quedaron impactados por lo que ocurrió en la transmisión en vivo. En redes sociales comenzaron a preguntar sobre el estado de Hislop y Dan Thomas confirmó en el medio tiempo que su compañero estaba consciente.

“Mi compañero Shaka no está aquí, pero hay buenas noticias. Está consciente y hablando. Creo que está un poco avergonzado por todo. Se disculpó profundamente. Es muy temprano para hacer un diagnóstico”, acotó.

Dan Thomas gave an update on Shaka Hislop's condition.

Shaka is "conscious and talking" and has been tended to by medics 🙏 pic.twitter.com/B3mlEsxUfw

— ESPN FC (@ESPNFC) July 24, 2023