VIDEO VIRAL: Detuvieron al aficionado que agredió con un látigo a un futbolista tras perder la Supercopa saudí

El futbolista de Marruecos, Abdul Razzaq Hamdallah, sufrió un latigazo por parte de un espectador tras la derrota de su equipo Al Ittihad en el marco de la Supercopa de Arabia Saudita.

Organismos de seguridad presentes en el estadio lograron identificar y detener al aficionado agresor. El hombre quedó privado de libertad por agredir al futbolista y se inició un caso en su contra.

La agresión quedó captada en un video que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales. El impase sucedió luego de que Al Ittihad, equipo donde también juega Karim Benzema, cayó derrotado 4-1 ante el Al Hilal.

Hamdallah se acercó al aficionado y tuvieron un caluroso intercambio de palabras durante pocos segundos. Cuando el jugador se acercó al aficionado, el hombre lo atacó con un latigazo. En ese instante, Hamdallah respondió arrojándole agua, pero el seguidor volvió a propinarle un segundo latigazo.

The arrest of the fan who whipped Hamdallah

⚽️ Abu Dhabi city police arrested the fan who whipped Abdul Razzaq Hamdallah and handed him over to the relevant security authorities. pic.twitter.com/A8uQ5RqaP4

— Everything you need to know (@Everything65687) April 12, 2024