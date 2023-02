Video viral: La reacción de una niña al ver que LeBron James se sentó junto a ella

Gaia, una niña de 12 años, vivió el sábado uno de los momentos más emocionantes e inesperados de su vida, cuando el basquetbolista LeBron James se sentó a su lado durante un partido entre Los Angeles Lakers y Golden State Warriors.

En las imágenes se observa el momento en el que The King ingresó al estadio Chase Center y buscó su asiento entre el público. Se esperaba que jugara con su equipo, pero una lesión provocó que solo pudiera apoyar a sus compañeros desde las gradas.

Todas las miradas de los aficionados se volcaron sobre LeBron James, quien tomó asiento junto a unos niños. Un par de jóvenes intentaron disimular su sorpresa, pero Gaia no consiguió contener su reacción.

This young fan's reaction to sitting next to LeBron 🤣❤️ pic.twitter.com/z2Jpk1aerk

— NBA (@NBA) February 12, 2023