Video viral: Mexicanos en la Serie del Caribe dicen que “no esperaban” una Venezuela como la vieron

Fanáticos de diferentes países están de visita en Caracas para ver los partidos de la Serie del Caribe 2023. Sin embargo, los seguidores que más han destacado son los mexicanos, quienes dijeron que se sorprendieron sobre el estado del país.

En las últimas horas se viralizó un video de varios fanáticos en el Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar. Los seguidores manifestaron su sorpresa sobre las instalaciones y la situación en Venezuela.

“Tienen un estadio de Grandes Ligas. No me esperaba esto; es otra Venezuela lo que me vine a encontrar, los medios de comunicación en México dicen otra cosa”, dijo uno de los mexicanos.

Otro de los seguidores mexicanos reconoció que se “llevó una gran sorpresa”. “Una Venezuela distinta al concepto que muchos teníamos sobre este país. Felicito a todos los venezolanos”, agregó.

“NOS HAN TRATADO INCREÍBLE”

Varios mexicanos destacaron el buen trato que han recibido por parte de los venezolanos en los estadios. “Muy bonito; estamos muy a gusto. Nos sentimos como en casa”, indicó un joven.

“El estadio está increíble, está de primer nivel. La afición nos ha tratado súper bien y Venezuela nos ha recibido perfecto”, agregó una mexicana que vino a Venezuela a apoyar a los Cañoneros de Los Mochis.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VENEZUELA ENTRE LOS CUATRO MEJORES EQUIPOS DE LA SERIE DEL CARIBE: ESTE 9FEB BUSCARÁ EL PASE A LA FINAL ANTE COLOMBIA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caraota Digital (@caraotadigital)

Otro de los seguidores mexicanos insistió en el buen trato de los venezolanos. ”Se ve la ciudad limpia, la gente contenta y buena onda. Muy cortés, muy amable y nos hemos sentido atendidos de primera”, agregó.

Los Cañoneros de Los Mochis tuvieron la primera posición en la ronda preliminar, tras cinco victorias y dos derrotas. En consecuencia, buscarán el décimo título para la representación mexicana en la Serie del Caribe.