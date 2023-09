Vinotinto femenina superó a Uruguay en medio de la polémica en el vestuario por Sonia O’Neill

La Vinotinto femenina venció a su similar de Uruguay por 1-0, con un gol de Deyna Castellanos al minuto 67, en el segundo partido amistoso entre ambos equipos.

El encuentro se disputó en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria en Caracas, ante poco más de 6.000 aficionados, que fueron testigos de un partido intenso y disputado.

En el primer tiempo, ambos equipos crearon oportunidades de gol pero no pudieron concretar. En el segundo tiempo, la Vinotinto salió con más intensidad y fue en ese momento cuando Castellanos anotó el tanto de la victoria.

La jugadora del Manchester City recibió un pase aéreo de Dayana Rodríguez y, tras regatear a tres defensoras uruguayas, definió con un disparo cruzado al fondo de la red.

Este es el segundo triunfo de Venezuela sobre Uruguay en los últimos días. El pasado jueves, las venezolanas también ganaron por 1-0.

Con este resultado, la Vinotinto se prepara para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde compartirá grupo con Argentina, Estados Unidos y Costa Rica.

Castellanos, sin embargo, no podrá participar en el torneo debido a sus compromisos con el Manchester City.

VESTUARIO ROTO

Después del partido se desató la polémica entre las jugadoras por la no inclusión de Sonia O’Neill. La talentosa centrocampista publicó un comunicado en el que acusó a la seleccionadora Pamela Conti de difamarla con mentiras.

«No estoy lesionada ni enferma ni hice algo grave. Dos jugadoras de la selección y yo pedimos permiso al coordinador durante nuestro tiempo libre para ir al banco al lado de nuestro hotel y por falta de comunicación la entrenadora pensó que no teníamos permiso para ir. Al fin ella sabe la verdad que sí teníamos el permiso. Así que algunas jugadoras y yo no estaremos en la cancha», contó la jugadora.

«La entrenadora mentirá sobre esto después del partido. Y va a usar esta mentira como una excusa para no volver a convocarme a la selección, como ella lo ha comentado a algunas jugadoras y nunca me lo ha dicho en mi cara que hace mucho tiempo lo desea. Antes del partido contra Uruguay en este momento dice que a mí no me importa Sonia como persona o jugadora cuando hace unos días se dijo en la rueda de prensa pura mentiras que me apoya con todo y yo me he quedado callada. Yo me di cuenta el cambio de ella conmigo hace mucho tiempo», prosiguió.

Asimismo, señaló que Conti está hablando mal de ella con otras jugadoras de la selección.

«Yo estoy aquí para decir la verdad, pero prefiero ser odiada por ser honesta que amada por ser falsa. Hay mucho que me he guardado por meses y estoy cansada. Sé que algunas jugadoras van a apoyar a ella porque no tienen otra opción si ellas quieren seguir jugando por nuestro país y entiendo, pero como dije prefiero decir la verdad y sufrir las consecuencias», concluyó.

LOURDES MORENO DENUNCIÓ LOS ABUSOS

La excapitana de la selección, Lourdes «Kika» Moreno, denunció que vivió una situación similar a la de Sonia en la Vinotinto. «La entrenadora Pamela Conti, en la Copa América, se la pasaba comentando a algunas jugadoras que no iba a convocarme más, y además de eso también les preguntó a algunas si consideraban pertinente colocarme de titular o hacerlo con otra compañera».

«Llegó a juzgarme muchas veces por hablar en el vestuario y animar, cuando ese era mi rol como capitana. Después del último partido, cuando perdimos ante Chile, no fue capaz ni siquiera de darme la mano, ni de mirarme a la cara. Estuvimos todo un día en el hotel de concentración antes de regresar a Venezuela y en todo momento evitó hasta verme», prosiguió.

«Con esto no voy a decir que por culpa de ella yo decidí alejarme un poco del fútbol, pero si estaba muy decepcionada, toda mi familia y mis amigos cercanos saben lo que a mí me dolió saber que no me iban a convocar más y con mi dolor de no clasificar al mundial y de ver que no iba a ser más llamada a la selección mientras ella sea la DT me llevaron a tomar la decisión de no jugar por un tiempo, de buscar ayuda, y refugiarme en el amor de mis familiares y amigos cercanos. Hasta el día de hoy no me he recuperado», confesó.

Para finalizar, expresó toda su solidaridad con su compañera.

«Sonia tiene razón en lo que dice y a eso le agregó algo: podemos tomar las decisiones que queramos, pero siempre, con respeto hacia las protagonistas. Siempre quise estar en la selección y defender a mi país, pero no dependió de mí», concluyó.