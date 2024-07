Viral: Así recibieron a la Vinotinto en el hotel antes del juego contra Canadá

Cientos de fanáticos venezolanos recibieron en Dallas, Texas, a los jugadores y el cuerpo técnico de la Vinotinto, que enfrentará en la noche de este viernes a la selección de Canadá en los cuartos de final de la Copa América.

En redes sociales circularon las impactantes imágenes del banderazo a las afueras del hotel en la tarde del jueves. Con tambores y camisas de la Vinotinto, los fanáticos crearon un ambiente ideal para recibir a la selección.

El Departamento de Policía de Dallas desplegó un operativo en las inmediaciones del hotel. Aunque no hubo incidentes o irregularidades, las autoridades recomendaron a la selección que no bajaran del autobús en la calle.

2/2 policía recomendó que no lo hicieran. Al parecer los policías no están acostumbrados a este tipo de situaciones. Dio dolor que los fanáticos no pudieran ver a los jugadores y que los jugadores no pudieran sentir el calor humano que los estaba esperando. pic.twitter.com/pjnzN4LXPS

