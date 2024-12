Viral: Deyna Castellanos y su agente explotaron y le dijeron de todo al arbitraje de la Queens League

La futbolista venezolana Deyna Castellanos y su agente se encuentran envueltas en una polémica, después de que hicieron severas críticas al arbitraje en la Queens League América, la liga de fútbol 7 organizada por Gerard Piqué.

Castellanos, quien es la presidente del equipo Las Chamas FC, declaró a la prensa tras la derrota 2-3 ante Peluche Caligari. Para la futbolista del Bay FC, el arbitraje no fue justo y también arremetió contra la liga.

«Las jugadoras hacen un sacrificio todas para que hagan esta estupidez que hicieron», dijo Castellanos, claramente indignada. «Más allá del árbitro, la que falla es la liga, honestamente. No puede ser», acotó Castellanos.

Las Chamas necesitan con urgencia una victoria para buscar un boleto para los playoffs de la Queen League América. Sin embargo, con esta derrota, el equipo de Castellanos perdió las posibilidades para ingresar a los cuartos de final.

TAMBIÉN HABLÓ LA AGENTE DE CASTELLANOS

Por su parte, la agente de Castellanos, Sonia López, también habló con los medios de comunicación y afirmó que no asistirá al próximo partido. Además, criticó que otros presidentes no asistan a todos los encuentros.

«A mí no me interesa absolutamente nada si no me dan respuestas o si ese árbitro sigue arbitrando. Aquí ni por el coñ* de la madre viene James (Rodríguez) o Chicharito», apuntó López, quien destacó que Castellanos participa en los encuentros.

López aseveró que Castellanos es jugadora profesional y, a pesar de sus compromisos, asiste a los encuentros. «Ninguno de los otros lo hace, ¿para que nos hagan esta payasada? Es una falta de respeto», acotó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡ORGULLO VINOTINTO! JEFFERSON SAVARINO SE PROCLAMÓ CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES CON BOTAFOGO

Deyna Castellanos y su agente en una polémica en la King League femenina. pic.twitter.com/F9Ay8DU6vz — Nelson Ferrer (@NelsonFerrer8) December 2, 2024



«Ese tipo es un árbitro de mierda y póngalo donde quieran. No sabe hacer su trabajo y si no sabe hacer su trabajo no lo hace y no lo puede hacer», concluyó López, quien estaba junto a Castellanos.

El video de las declaraciones se viralizaron en redes sociales y ya cuenta con decenas de miles de reproducciones. Muchos internautas criticaron a Castellanos y a López por sus incendiarias palabras hacia el árbitro y la organización.