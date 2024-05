﻿ VIRAL: Fan por accidente le dio botellazo al tenista Novak Djokovic mientras firmaba autógrafos

El tenista serbio Novak Djokovic sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras un partido en el Máster 1000 de Roma, en Italia. Los médicos del torneo lo evaluaron y no hay «motivo de preocupación», según los organizadores.

Djokovic iba a firmar autógrafos a los fanáticos en el túnel que conecta hacia los vestidores del Foro Itálico. Sin embargo, en cuestión de segundas una botella de metal cayó desde las gradas y lo golpeó directamente en la cabeza.

En las redes sociales se viralizó el video de lo ocurrido y parece que alguien lanzó el objeto. Sin embargo, en otro metraje grabado desde la tribuna opuesta, se ve que la botella cayó accidentalmente del bolso de un fanático que quería un autógrafo.

Djokovic quedó sumamente adolorido por el golpe de la botella. De acuerdo a Mundo Deportivo, el deportista tuvo que ser retirado del estadio con ayuda de los asistentes y el personal de seguridad.

Tras el accidente, Djokovic fue atendido por los médicos del torneo. Apenas horas después, Internazionali BNL d’Italia, organizadores del Masters 1000 de Roma, indicó que el tenista se encuentra fuera de peligro y no fue hospitalizado.

«Se sometió a la medicación adecuada y ya abandonó el Foro Itálico para regresar a su hotel; su estado no es motivo de preocupación», anunció la dirección del Internazionali BNL d’Italia en su cuenta de X (Twitter).

"Novak Djokovic on leaving the Central court at the end of his match was accidentally hit on the head by a water bottle while signing autographs to spectators. He underwent appropriate medication and has already left the Foro Italico to return to his hotel; his condition is not a…

— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 10, 2024