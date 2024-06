VIRAL: La impactante fractura que sufrió Mbappé en plena Eurocopa

El francés Kylian Mbappé sufrió este lunes, 17 de junio, una fractura en la nariz en el debut de Francia en la Eurocopa. El video del accidente se viralizó en redes sociales y sorprendió al mundo del fútbol.

Mbappé tuvo un choque fortuito con el defensor austriaco Kevin Danso en el tramo final del partido. El nuevo fichaje del Real Madrid intentó cabecear la pelota, pero golpeó el hombro de su rival.

El delantero francés quedó tendido en el suelo y generó preocupación por el severo sangrado que tenía en la nariz. En tal sentido, tuvo que ser trasladado a un centro de salud y lo cambiaron por su compatriota Olivier Giroud.

Impresionante golpe que se dio Mbappé que le ocasionó la fractura de su nariz.pic.twitter.com/yzubWfLzgu — TERADEPORTES (@Teradeportes) June 17, 2024



«Kylian no está bien. No puedo decir más. Su nariz no está bien; probablemente se haya roto. Es complicado. Esa es la mancha negra de esta noche», dijo el seleccionador francés Didier Deschamps, tras la victoria de Francia 1-0 sobre Austria.

¿MBAPPÉ SE TENDRÁ QUE OPERAR?

Las impactantes fotografías del choque dejaron en evidencia que Mbappé había sufrido una lesión en la nariz. De acuerdo a la televisión francesa, tiene «una fractura de tabique que pone en riesgo su participación en lo que resta del campeonato continental».

El diario francés L’Equipe indicó que Mbappé iba a tener que pasar por el quirófano en un hospital de Dusseldorf. No obstante, las sensaciones del jugador eran buenas y los médicos confirmaron que no era necesaria una intervención.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «LA AMENAZA ES REAL»: AUTORIDADES EN ALERTA ANTE POSIBLES ATENTADOS EN LA EUROCOPA Y JUEGOS OLÍMPICOS

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, confirmó que Mbappé no pasará por el quirófano. Incluso, es posible que juegue el viernes contra Países Bajos, pero la decisión final estará en manos de Deschamps.

Mbappé se pronunció en sus redes sociales y parece optimista en cuanto a su participación en el resto del torneo. «¿Alguna idea para máscaras?», apuntó el delantero en su cuenta de X (Twitter).