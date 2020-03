Viral La tenista Eugene Bouchard pide por redes ¡un novio! para pasar el Covid-19

La tenista canadiense Eugenie Bouchard es de las jugadoras más mediáticas -y sexys- de toda la WTA. Se destaca más, por cierto, por sus apariciones fuera de la pista.

La rubia norteamericana hizo enloquecer las redes tras compartir con sus seguidores un sugerente mensaje en su cuenta de Twitter, durante estos días de cuarentena por los efectos del Coronavirus.

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend

— Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020