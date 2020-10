Omar Vizquel quiere un divorcio cordial, pero no tolerará difamaciones

Las declaraciones de Blanca García crecieron como bola de nieve y Omar Vizquel, que es la otra pieza que da sentido a la historia, se ha visto envuelto en una polémica.

Sin embargo, el ex pelotero ha dado la cara en una reciente entrevista para el portal web de La Patilla, el venezolano indicó que todo lo que expresó su esposa, Blanca García, son "mentiras".

Asimismo, Vizquel, quien está en trámites de divorcio con Blanca, añadió que está considerando todas las las acciones legales en contra de los que pregonan una supuesta campaña para dañar su reputación.

En este sentido, Omar Vizquel aseguró:

"Yo nunca le he pegado ni a Blanca ni a ninguna otra mujer. A mí siempre me enseñaron en mi casa a respetar a las mujeres. Quiero dejar claro que no me quedaré con los brazos cruzados ante esta serie de calumnias en mi contra. Yo estoy dispuesto a finalizar el divorcio de manera cordial, pero no voy a tolerar una campaña de mentiras en mi contra como instrumento de presión".

A lo anterior, sumó: "Estoy revisando con mis abogados tomar acciones legales de inmediato contra quienes están participando en esta campaña de mentiras y difamación contra mi persona".

Puntualizó que su intensión es lograr una separación cordial con su esposa, pero que no tolerará difamaciones: