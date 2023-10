Waleska Panizzo: joven promesa venezolana de las Artes Marciales busca patrocinio para viajar a Portugal y representar a su país

Waleska Panizzo, la joven venezolana de 30 años de edad, Team Legend International, excampeona por 2 años consecutivos del circuito OVAM en la categoría mediano, fue seleccionada para competir en el World Kickboxing Championship, a celebrarse en Portugal del 17 al 26 de noviembre de 2023, pero no cuenta con los recursos necesarios para poder honrar los costos del viaje.

Panizzo es una promesa nacional, madre de dos niñas menores de edad (5 años y 2 años), destacada representante de Venezuela en disciplinas deportivas, a pesar de haber nacido en Caracas dice ser “mirandina de corazón, ya que la mayor parte de mi vida he estado en Miranda”, por eso llama a la solidaridad de los mirandinos y las autoridades de dicha entidad a que la ayuden a conseguir los fondos para poder viajar a representar a su gentilicio en Portugal.

Panizzo empezó a entrenar Kenpo Karate a los 6 años de edad, lo que se convirtió en su pasión y parte de su vida; “las únicas veces que he parado de entrenar en mis 23 años, como Artista Marcial, fue las 2 veces que salí embarazada y luego de ambas cesáreas retomé mis entrenamientos rápido; con keyda a los 5 meses y con Akyra a los 3 meses, ya que cuando uno es atleta por condición natural y te apasiona lo que haces, tu cuerpo te pide volver pronto”.

Durante sus 23 años como atleta, Panizzo ha sido parte de la selección nacional en Kenpo Karate infantil y juvenil, “luego fui selección Nacional en Boxeo amateur -60Kg y actualmente soy selección nacional en KickBoxing -65kg en 3 categorías. “Tuve que dedicarme al boxeo por 2 años, luego volví y me propuse pelear en liviano -55Kg siendo esta una categoría de menor peso y quedé campeona también; y el año pasado, participé en 5 eventos del circuito, de los cuales en 4 quedé campeona y quedé campeona del circuito OVAM nuevamente en -65kg”.

Asimismo, en el año 2011 Panizzo participó en los Juegos Nacionales, donde obtuvo la presea de bronce en Kumite (Kenpo Karate) en representación del estado Miranda. Posteriormente, en el 2013, durante los Juegos Nacionales ganó la medalla de Plata -70kg (Boxeo Amateur) por Distrito Capital y el año pasado en los Juegos Nacionales 2022, se coronó en el primer lugar con la presea Dorada en -65kg (KickBoxing) por el estado Táchira.

Panizzo, es una venezolana que ama su país y apuesta por él, por lo que asegura que en las oportunidades que ha tenido para salir de Venezuela siempre ha regresado a ella con el amor intacto por su tierra: “Aunque he tenido la oportunidad de participar en representación de mi país (Mexico 4 veces, Argentina 3 veces, República Dominicana, Cuba y Estados Unidos otras 3 veces), incluyendo el WKC del 2017 es el Mundial de Karate, donde fui la única que logró tres medallas de Plata en Point Figthing, Ligth Contact y Team Vs Team; nunca he tenido la necesidad de quedarme afuera. Me gusta mi país, lo amo y siempre representaré a mi país con orgullo”.

Otro reconocimiento ganado por Panizzo, fue en agosto del 2022 “participé en el Campeonato Nacional dé KickBoxing, donde quedé campeona en las 3 categorías y quedé Selección Nacional “A” en todas; así gané mi cupo para ir a los Juegos Panamericanos de KickBoxing en Cascavel Brasil del 16 al 20 de noviembre del 2022, donde logré 2 medallas de Oro, 1 de Plata y de las 6 peleas que realicé, pude ganar”.

Gracias a sus triunfos, en 2022 fue nombrada como la Atleta Femenino Senior más destacada del año en la Federación de KickBoxing: “se me otorgó una beca llamada Morochito Rodríguez, que fue solo para los 300 atletas más relevantes de sus disciplinas y en abril de 2023, me coroné campeona en los Juegos del Alba, realizados en Venezuela en la categoría -65kg K1 Style”.

Las redes sociales de Waleska son: Instagram @wale_dragoncita / Facebook: Waleska la Campeona