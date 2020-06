"Hacemos nuestras necesidades en un pote y luego las botamos en la cañería" situación de asentamientos en Caracas

"Hacemos nuestras necesidades en un pote y luego las botamos en la cañería" dice con voz quebrada tratando de dignificar la frase. María Gomez, habitante de un terreno tomado en Caracas, intenta esconder la resignación.

En el este de Caracas, entre Petare y La Urbina, se encuentran dos asentamientos, cada uno con mas de 60 niños y no mas de 50 adultos, viviendo en condiciones extremas.

Casas hechas de latón o cartón, una manguera para asearse en medio de un patio, una sola conexión de electricidad de un poste de la calle la cual deja de funcionar cuando llueve y todo el lugar queda en penumbra.

Estas mas de 40 de familias dependen de una caja Clap que llega cada 15 o 20 días, sin la posibilidad de un trabajo fijo que les permita cubrir con la cantidad de calorías mínimas diarias para mantener una alimentación balanceada.

Prueba de esta profunda crisis es el reciente informe de Cáritas publicado este mes, donde se revela que durante la llegada de la COVID-19 y la cuarentena, hubo un aumento significativo en los niveles de desnutrición en el país con respecto al 2017.

La directora de Cáritas Venezuela, Janeth Márquez, afirmó que la desnutrición infantil, que había bajado a 9% o 10% entre enero y febrero. «Se volvió a disparar hasta 14% en marzo y 17,3% en abril. El Zulia, Sucre y Yaracuy pasa de 20%».

«En las casas se come espagueti, arroz y las pocas verduras que se consigan. En las mesas no hay queso, no hay huevos; mucho menos, carne o pollo».

Cáritas explica que han detectado el regreso de las estrategias de la gente para sobrevivir en 2017. «Buscar en la basura, renunciar a una o dos comidas o dejar de comer, vender lo poco que les queda».