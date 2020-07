¡Hoy es el día del rock! Se cumplen 35 años del legendario Live Aid #13Jul

Tal día como hoy se cumplen 35 años del Live Aid, el concierto más importante de la historia de la música. Un total de 60 artistas se presentaron en Londres y Philadelphia. 16 horas consecutivas de música y 1.5000 millones de espectadores de 72 países.

El 13 de julio de 1985, grandes estrellas de la música se unieron para combatir la hambruna en Etiopía. Algunos de los que cautivaron el público: Paul McCartney, Mick Jagger, David Bowie, Led Zeppelin, Elton John y la banda británica Queen, recordada por una actuación épica y por uno de los más grandes momentos de la historia musical.

La película Bohemian Rhapsody logró retratar el momento cuando el cantante Freddie Mercury (1946-1991), lanzó su grito característico al público.

Otro grupo que logró cautivar al público fue U2. En medio de su actuación, Bono bajó del escenario para ayudar a una joven que estaba siendo asfixiada por la multitud. El cantante irlandés abrazó a la joven y bailó con ello, todo mientras de fondo sonada la misma canción.

Tampoco se puede olvidar la actuación de Madonna, ni a Mick Jagger y Tina Turner, entonando alegremente “State of shock”.

En el estadio Wembley de Londres y el JFK de Philadelphia, pasaron una lista larga de artistas. Aunque el único que logró estar en ambos países fue Phill Collins.

Cada show cerró con las notas de un tema benéfico. En Inglaterra, la multitud coreó “Do They Know It's Christmas?”. Desde aquel concierto, todos los 13 de julio se celebra el día delRock and Roll.

El single alcanzó los primero puestos en las listas de música durante la navidad de 1984. Posteriormente, el modelo fue copiado en Estados Unidos. Michael Jackson y Lionel Ritchie se unieron para escribir We are the world y la noche de los Grammys aprovecharon y unieron sus voces junto a estrellas como Springsteen, Dylan, Stevie Wonder, Paul Simon, Ray Charles, Billy Joel, entre otros.