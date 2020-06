¡MADURO Y GUAIDÓ! Todo lo que debes saber sobre la campaña contra el presidente interino

A los evaluadores de las tendencias ha sorprendido la rapidez con que han colocado la etiqueta

#MaduroyGuaidó, en la que se nota a leguas la intención de lanzar fatales sospechas sobre el "

presidente encargado".

Juan Guaidó había advertido que con el empleo de troles y robots, los laboratorios del

cuestionado gobierno de Maduro estaban buscando confundir a la ciudadanía y este martes 9

de junio se registra un evento claro para comprobarlo.

El evento que más se menciona para sostener que Maduro y Guaidó son supuestamente la

misma "vaina" , aunque se empleen términos más procaces, es la firma conjunta del ministro

madurista de la salud y el delegado del presidente interino, para la administración de ayuda

humanitaria.

Ese acuerdo comprende el empleo de 10 millones de dólares, de los activos venezolanos

protegidos en el exterior, para que la Organización Panamericana de la Salud, lo ingrese a

Venezuela a modo de pertrechos humanitarios.

¿A dónde lleva esta campaña la popularidad de Guaidó?

El presidente interino " metió en su portafolio " unos cuantos puntos positivos este fin de

semana, cuando tiró al piso la tesis del régimen. Se mostró en la calle, solidario con quienes

padecen las colas de la gasolina, y lejos de ser el personaje temeroso y escondido en una

embajada, que ha retratado el team Maduro.

Pero, es verdad que la operación Gedeón en la que el gobierno infiltró una acción en su contra,

acabó con la vida de disidentes de extracción militar y apresó a decenas de involucrados,

terminó golpeando la popularidad de Guaidó.

Y el cambio de plan, del cese de la usurpación al gobierno de emergencia nacional, parece

haber topado también con el "congelamiento" de la refriega política venezolana a causa del

confinamiento por el coronavirus.

Justo en aras de atacar mejor al Covid-19 justificó la presidencia interina el acuerdo en el que

firma el ministro madurista, pero el "ácido" discursivo del régimen y también de opositores

detractores de Guaidó, parece haber hecho importante efecto.

¿Pero quién preparó esta campaña?

Vale reconocer que en la agresiva campaña #MaduroyGuaidó están participando tanto cuentas

orgánicas como algunas sospechosas por su pocos seguidores y escasísima actividad.

Pero, es difícil decir a rajatabla que se trata de un asunto de troles y robots, aunque por

intempestiva y fuerte, esta campaña parece premeditada, tipo laboratorio.

No hay, por contraste con otro personaje, cómo señalar que en el campo opositor adverso a

Guaidó se hubiera fraguado este plan de desprestigio.

En la víspera, la líder nacional del Movimiento Vente Venezuela, María Corina Machado, publicó desde un diario español su fórmula para salir de la "dictadura venezolana", diferente a la propuesta guaidoista del gobierno de emergencia nacional.

Machado insistió en la petición urgente a una fuerza multinacional para que actúe conforme

a la responsabilidad de proteger a los venezolanos, de lo que tilda abiertamente una narco

dictadura.

Pero en la campaña de desprestigio que han vuelto tendencia en Twitter no hay sesgo de esta

naturaleza y, además, no escasea para nada la opinión de que no es este el estilo de Machado y

su equipo político.

El demonio propagandístico de Jorge Rodríguez

Habrá que recordar entonces que Jorge Rodríguez fue quien desató el demonio propagandístico de que con aquel acuerdo humanitario, por decirlo llanamente, Guaidó había reconocido a Maduro.

Y aunque esté claro que el presidente interino sigue, no sólo enconado contra quien llama el

usurpador, sino siendo además su principal enemigo político, la tesis de Jorge Rodríguez y

los laboratorios propagandísticos maduristas, tuvo eco en espacios comunicacionales que

detractan a Guaidó.

¿Por ahí va la cosa? ¿Por las tramas del cuestionado gobierno para lograr más eco en aquellos

espacios comunicacionales de la oposición adversa al presidente interino? Nadie se adjudica la

autoría por ahora.

Lo cierto es que Nicolás Maduro ha echado a andar su caravana electoral con miras a sólo

renovar al poder legislativo con un Consejo Nacional Electoral suyo, nombrado por sus afectos magistrados del Tribunal Supremo y, en eso, Guaidó es el enemigo a vencer.

El presidente interino y los 60 gobiernos del mundo libre que lo apoyan, lejos están de admitir la celebración de elecciones "a lo Maduro" con el cuestionado presidente atornillado en el Palacio de Miraflores.