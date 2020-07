Personal de salud del hospital centinela “El Algodonal” arriesgan su integridad física por falta de seguridad en sus instalaciones.

Falta de insumos, falta de equipos médicos y además falta de personal de seguridad que resguarde sus labores, así es la vida de los profesionales de la salud en nuestro país.

El hospital "El Algodonal" es uno de los recintos hospitalarios más importantes de la capital desde mucho antes que el gobierno lo declarara centinela destinándolo a atender pacientes con COVID-19.

Además de atender a estos pacientes el hospital sigue atendiendo a todos aquellos pacientes que tienen tuberculosis, cáncer o alguna otra patología que amerite hospitalización.

Es el único hospital que está realizando exámenes especializados en esas patologías y que no realizan en otra parte.

Sin embargo, se encuentra en una de las posiciones más difíciles de su profesión, enfrentar una pandemia y un colapso hospitalario de larga data.

Personal teme por su integridad física, según la médico venezolana, Ana Vielma, internista/neumonólogo coord. docente del postgrado de neumonología del hospital El Algodonal.

"Mi llamado de atención es a los entes que tienen que ver con la seguridad nacional es que si todos los hospitales de Caracas tiene personal de seguridad por qué el Algodonal no lo tiene"

Consta de tres edificaciones, la primera está a unos metros de la entrada y es el primer frente de recepción de sospechosos de ser COVID-19 positivo.

"Me dijeron que me matarían al momento de que yo no atendiera al paciente”