"Yo estoy asustadísima, la gente no cumple con las medidas sanitarias contra la COVID", Teresa en una cola de mas de 120 personas para entrar a una entidad bancaria.

Como lo predijeron varios expertos, incluyendo la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la curva de contagios en Venezuela a penas empieza a subir y se proyecta que siga siendo así por las próximas semanas.

Las fuerzas de seguridad del Estado intentan contener, de manera poco efectiva, a los venezolanos para que se mantengan en sus hogares.

Colas de carros en los puntos de control, comerciantes vendiendo mercancía en las calles y bancos abarrotados es lo que se ve en las calles caraqueñas.

Los casos en Venezuela superan los 10.000 infectados, eso ha obligado a el gobierno a extender el estado de alarma en la nación varias veces.

Esto indica una parálisis de todos los sectores, en un país con una inflación de más de 700%.

A mediados de marzo, Maduro ordenó el inicio de un confinamiento nacional, que venezolanos no podían cumplir, situación que aun se mantiene entre la población.

De vuelta el día 1 de cuarentena radical

"El presidente Nicolas Maduro ha comunicado a la Comisión Presidencial del Covid19 la decisión de pasar a Nivel I de cuarentena radical al Distrito Capital y al estado Miranda a partir de mañana 15 de julio, en razón del crecimiento de casos y en aras de proteger la salud del pueblo"

Anuncia la vicepresidenta del régimen vía Twitter el día de hoy, corroborando el incremento de casos en la capital y la necesidad de contener a la población.

Pero un anuncio no será suficiente, idear un plan y trabajar en conjunto a sectores para no asfixiar a la población, mas, es el reto que tiene el régimen el cual no parece querer asumir.