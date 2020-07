10YearsOfOneDirection - Celebramos el aniversario de la boyband que definió a una generación

Cada generación ha tenido una boyband pop. The Beatles, Jackson 5, New Kids on the Block, Backstreet boys o N' Sync, fueron algunas de las bandas que acompañaron a nuestra familia en su adolescencia. En nuestra época, nació la boyband One Direction, quien este jueves celebra su décimo aniversario.

One Direction destacó por poseer el grupo de fanáticos más grande que se haya conocido. Al mismo tiempo, creció en la era el internet, del éxito en programas de talentos, plataformas streaming y el auge de las redes sociales.

Todos estos aspectos ayudaron a la banda a hacer que su música se viralizara. Y, en seis años de actividad artística, publicaron cinco discos, un documental y cuatros giras mundiales.

En el marco de su celebración, la boyband británico-irlandesa tuiteo por primera vez en cuatro años. El mensaje: "Mañana. Tú y yo tenemos mucha historia".

La esperanza de un regreso o un reencuentro entre Harry, Liam, Louis, Niall y Zayn, integrantes de la banda, ha nacido entre los fanáticos, quienes esperan con mucha emoción la llegada del 23 de julio.

Tomorrow! You and me got a whole lot of history #10YearsOf1D pic.twitter.com/nwxrm5MSE9 — One Direction (@onedirection) July 22, 2020

Las 8 mejores canciones de One Direction

What Makes You Beautiful

Fue el sencillo debut de la boyband, y perteneció a su primer álbum de estudio, Up All Night, de 2011. Desde el principio, recibió comentarios positivos por parte de los críticos y fanáticos. Considerada la décima mejor canción del 2012.

El sencillo fue versionado por distintos artistas a nivel mundial, por ejemplo; el elenco de Glee la interpretó en su tercera temporada.

Story of My Life

Esta canción tiene un gran significado para los cinco integrantes de la banda. Trata de aquellas situaciones a las que cada uno ha tenido que enfrentar durante su vida. El video representa una metáfora de las etapas vividas, donde solo quedan los recuerdos.

La canción debutó en el puesto número uno en las listas de música irlandesa y es el cuarto sencillo número uno de la banda. En Estados Unidos, alcanzó la sexta ubicación en el Billboard Hot 100, siendo el cuatro sencillo de la banda en ingresar en la lista de música.

Best Song Ever

La canción fue ingresada en el tercer álbum de estudio Midnight Memories, de 2013. A pesar de que los críticos alabaron la canción, la banda recibió acusaciones de plagio por la similitud con la canción Baba O'Riley, The Who.

A nivel comercial, alcanzó los diez primeros lugares en las listas de Australia, Canadá, Dinamarca, España, Hungría, entre otros.

En las primeras veinticuatro horas, el video oficial alcanzó un total de 12,3 millones de visitas, rompiendo el récord de Miley Cyrus con We Can't Stop.

Perfect

La canción fue compuesta por uno de sus integrantes, Harry Styles, para su último trabajo discográfico como banda, Made in the A.M. Según los fanáticos de la banda, está inspirada en la expareja del británico, Taylor Swift.

En Reino Unido, el sencillo debutó en el número dos en las listas de canciones. En los Estados Unidos, la canción fue el segundo éxito en el top 10 de las listas. La canción también rompió el récord de The Beatles como los 10 mejores debuts de Billboard.

History

Con esta canción se cerraba un capítulo. Uno de sus integrantes, Liam Payne, la describió como una "versión moderna" de You’ve Got a Friend in Me, canción que Randy Newman compuso para Toy Story (1995).

El video musical oficial presentaba clips de la banda durante su trayectoria, destacando giras y videos personales (incluidos clips con Zayn Malik, exmiembro de la banda).

Little Things

La canción pertenece al segundo álbum de estudio Take Me Home, de 2012. Fue compuesta por Ed Sheeran y Fiona Bevan, cuando el cantautor tenía 17 años.

La canción recibió comentarios negativos y positivos por parte de los críticos. Artistas como el dúo Jedward y Ed Sheeran realizaron sus versiones. La banda ganó el premio como "Mejor Canción de Amor" en los Teen Choice Awards.

Steal My Girl

La canción fue incluida en el cuarto álbum de estudio titulado Four. Fue lanzada el 29 de septiembre de 2014. El sencillo fue escrito por los miembros de la banda, Liam Payne y Louis Tomlinson.

Live While We're Young

Pertenece al segundo álbum de estudio Take Me Home, de 2012. Recibió reseñas positivas y negativas de los críticos. Algunos acusaron a la banda de plagiar el tema Should I Stay or Should I Go de The Clash. En entrevista, Harry Styles aseguró que había tomado el riff de la canción de manera intencional.