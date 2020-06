Más bancos podrían sumarse a la suspensión de Zelle para clientes con domicilio de cuenta en Venezuela. Así lo advirtió el economista Asdrúbal Oliveros, luego que Wells Fargo anunció que aplicará esta medida a partir del 26 de junio.

"Es probable que más bancos se sumen. Siempre he sido de la opinión que dada las condiciones de Venezuela que elevan nuestro riesgo reputacional, lo mejor es usar el Zelle al mínimo y manejar efectivo", afirmó Oliveros a través de su cuenta de Twitter.

¿Qué es Zelle?

Zelle es un servicio de es una red de pagos digitales con sede en EEUU propiedad de Early Warning Services. Una compañía privada de servicios financieros propiedad de los bancos Bank of America, BB&T, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, US Bank y Wells Fargo.

Este tipo servicios se han hecho muy popular en Venezuela en los últimos años. Debido a que la crisis económica ha obligado a los ciudadanos a buscar forma de generar ingresos extras en divisas, en vista que todos los productos y servicios en el país están dolarizados.