¿Traerá beneficios la reactivación de los casinos en Venezuela? Especialistas lo explican

Nicolás Maduro autorizó la reactivación de 30 casinos en el país; 10 años después que Chávez decidió cerrarlos al tildarlos como "lugares de perdición que solo servían para enriquecer a los burgueses".

En ese sentido, Soraya Roye, operadora y especialista en el sector de bingos y casinos, indicó que este anuncio es recibido "con mucha alegría porque el sector turístico está muy deprimido con la pandemia; prácticamente se vino abajo un 90% la ocupación hotelera".

Destacó que abrir un casino "no es cualquier cosa" y comentó que los inversionistas "están esperando terminar en unos 4 o 6 meses todo lo que es la instalación. Esto lleva un proceso largo y técnicamente es engorroso porque hay que hacer una estructura administrativa y de personal muy grande que se debe preparar".

"Esto lleva tiempo. No es que hoy me dan la licencia y mañana pueden abrir", apuntó.

Durante una entrevista ofrecida a la periodista Shirley Varnagy en Onda, acotó que esta reapertura va a generar 300 o 400 empleados directos.

"Esto por supuesto que tiene una incidencia porque el consumo general es muy grande y se empieza a mover la economía. Se habla de un país deprimido económicamente, pero tenemos que avanzar", dijo.

LA REAPERTURA DE LOS CASINOS NO REACTIVARÁ EL TURISMO

El economista Leonardo Buniak aseguró que la reapertura de los casinos es un tema "bastante controversial", sin embargo, coincidió que "moverá" la economía.

"Será un pequeño movimiento dentro de una gran burbuja", sostiene.

Manifestó que el tema de los casinos no se debe "satanizar"; sin embargo, consideró que no porque se abran los casinos se reactivará el turismo en Venezuela.

A su juicio, el tema turístico requiere de un "acumulado de condiciones internas" como los servicios básicos, la seguridad, entre otros.

"Esto no lo tienes en Venezuela, por ejemplo; Caracas es una ciudad reconocida como una de las más peligrosas del mundo. El tema turístico requiere de una infraestructura; no basta con abrir un casino para que venga el turismo al país. Ahora si van a venir a Venezuela por los casinos, la pregunta es ¿qué tipo de turismo será?", se preguntó.

Buniak añadió que si los casinos van a pagar impuestos, "el Estado debe devolverlos en forma de servicios públicos efectivos para la población".

Sin embargo, se preguntó: "¿Tendrán estos casinos como lo tiene la banca venezolana los sistemas de vigilancia que identifiquen los riesgos operacionales asociados a lavado de dinero, legitimación de capitales? Si es así aplausos; pero si no cuidado".

Ante esto, Soraya Roye respondió: "El control es total. Primero, los capitales venezolanos no tienen acceso a ser repatriado a ninguna parte porque todo está bloqueado. No se puede hablar de legitimación de capitales o de fuga de divisas con estos negocios porque no es verdad".

"El gobierno ha hecho el esfuerzo de poner un sistema online donde en tiempo real se sabe exactamente la producción, la ganancia y los impuestos que hay que pagar", sentenció.