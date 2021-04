13 series para que disfrutes en esta Semana Santa y no salgas de tu casa (videos)

Una razón por la que amamos tanto a los servicios de streaming es que nos permiten hacer maratones de series, sin la necesidad de tener que ver los anuncios y, en muchos casos, esperar una semana para ver capítulos nuevos, reseñó Animal.Mx

Durante los últimos 12 meses que hemos estado encerrados, es probable que te hayas echado algunos de los shows más populares como The Crown, Selena, The Mandalorian o clásicos como Grey’s Anatomy y Breaking Bad.

Pero el catálogo de las plataformas de streaming es inmenso y hay muchísimas series excelentes que seguramente no has visto (o probablemente no conocías).

Si ya no sabes ni qué ver y ya te aburrió ver por milésima vez Modern Family, con la ayuda de Arturo Aguilar, Penny Oliva y Rotten Tomatoes, te traemos unas recomendaciones de series que son unas verdaderas joyitas escondidas que puedes ver en Netflix, Prime Video, HBO Go y Apple TV.

NETFLIX

BORGEN

Este drama danés sigue a la nueva primera ministra de Dinamarca, Birgitte Nyborg, que se convierte en la primera mujer en ocupar el puesto político más importante de ese país y cómo su nuevo poder también la transforma como persona.

PLEASE LIKE ME

La vida de Josh, un chico de veintitantos años, cambia repentinamente cuando su novia lo deja y él se da cuenta que es gay, todo al mismo tiempo que se muda con su mamá, una mujer depresiva, y conoce a un apuesto joven con el que explorará su sexualidad.

PLAN COEUR (AMOR OCASIONAL)

Elsa, una chica parisina que no tiene suerte en el amor, comienza a preguntarse por qué no puede encontrar a alguien. Para ayudarla, su mejor amiga contrata a un acompañante masculino para ayudarla a superar sus inseguridades, pero pronto terminará sorprendida.

GHOUL

En un futuro totalitario en la India, un misterioso prisionero es enviado a ser interrogado en una base militar secreta donde exhibe los secretos más profundos de sus captores, desatando a un demonio mitológico contra el que una joven investigadora deberá combatir por su supervivencia.

LOVE ON THE SPECTRUM

Esta serie documental de cuatro capítulos sigue de cerca a personas en el espectro autista quienes se adentran en el mundo del amor, las relaciones y las citas.

LOVESICK

En su búsqueda por encontrar a su media naranja, Dylan descubre que tiene clamidia y se da la tarea de buscar a cada una de sus parejas sexuales para darles la mala noticia. Afortunadamente para él, en el camino lo acompañarán sus dos mejores amigos, Evie y Luke, quienes lo ayudarán con la pesada carga.

EASY

Un grupo de amigos en Chicago descubren las complicaciones del laberinto moderno conformado por el amor, el sexo, la tecnología y la cultura.

PRIME VIDEO

THE AMERICANS

En la cúspide de la Guerra Fría, dos espías soviéticos se hacen pasar por una pareja típica de Washington DC, haciéndole creer a sus hijos, vecinos y amigos que son unos simples agentes de viajes. Pero detrás de esa fachada, tejerán una red de engaños para ayudar a la madre patria.

ONE MISSISSIPPI

La comediante Tig Notaro protagoniza esta comedia negra semi autobiográfica en donde la sigue al momento en el que regresa a su pueblo tras la muerte de su madre. Tig deberá enfrentarse a problemas de salud y personales, al mismo tiempo que se recupera de la pérdida de la única persona que la comprendí.

THE NIGHT MANAGER

Esta miniserie estelarizada por Tom Hiddleston, Hugh Laurie y Olivia Colman cuenta la historia de Jonathan Pine, un ex soldado inglés que trabaja como el gerente de un lujoso hotel en El Cairo. Ahí se involucra con la novia de un traficante de armas y pronto es reclutado por la Inteligencia Británica para atrapar al peligroso criminal.

HBO GO

I MAY DESTROY YOU

Después de alcanzar la fama en internet, la escritora Arabella Essiuedu se vuelve una figura pública con una rutina llena de presión. Sin embargo, todo cambia después de sufrir una agresión sexual y ella comenzará un viaje de auto descubrimiento para aceptar lo que pasó y revaluar su vida entera.

IN TREATMENT

Un psicoanalista llamado Paul comienza a dudar sobre su habilidad para realizar su trabajo, por lo que decide conectarse nuevamente con su propia terapeuta, quien a pesar de no haberlo visto en años, lo ayudará a descifrar qué hacer con su vida.

APPLE TV

TRYING

Lo único que Jason y Nikki quieren es un bebé, pero al no poder tener uno deciden adoptar. Sin embargo, su sueño de ser padres se complica cuando el consejo de adopción comienza a cuestionarse si la pareja está lista para criar a un niño tras ver a sus amigos y familia disfuncionales y una vida caótica.

Fuente: Animal.Mx