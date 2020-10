Kim Kardashian causó furor en las redes con sus 6 dedos (Fotos)

Luego de causar conmoción en las redes sociales por gastar la módica cantidad de 1 millón de dólares en una fiesta de cumpleaños, Kim Kardashian vuelve al radar por errores de edición en sus fotos.

La empresaria y modelo es la consentida de la farándula internacional. Muchos la califican como la mujer más famosa del planeta. Pero con todo los beneficios que eso puede suponer, también vienen perjuicios.

Los comentarios de felicitaciones por su cumpleaños número 40 se vieron eclipsado por miles de personas notando varios fallos de edición en sus fotos.

Estaríamos hablando de un pie con seis dedos y un brazo incompleto.

Alguno de los comentarios frecuentes en esta publicación fueron "son realmente 6 dedos?, creo que allí sobra algo y ¿tiene Kim 6 dedos en su pie izquierdo?

No es la primera vez que esto ocurre esto. Kim Kardashian tuvo que aclarar hace aproximadamente un mes, por otra fotos, qué ocurre con su pie. "Es una parte de mi pie que, cuando me pongo un zapato así, aplasta otra parte y, en la foto, no sé por qué, parece un sexto dedo. Espero que esto responda a las preguntas sobre mis seis dedos, porque solo tengo cinco dedos en cada pie ", declaró.

De 6 dedos en un pie, al brazo fantasma

En otra de sus fotografías en la isla privada que rentó para ella y 30 íntimos invitados, por su cumpleaños, sus seguidores la abarrotaron de comentarios preguntándole qué había sucedido con la otra parte de su brazo.

Ya no hay excusa que valga que no sea el mal uso de photoshop, o en general la sobre edición de sus publicaciones. Kim Kardashian hasta el momento no ha dicho nada al respecto.

Más detalles sobre su fiestaÂ

Solo se cumple 40 años una vez, y Kim Kardashian se lo tomó muy en serio. Luego de pagar 1 millón de dólares por el alquiler de la isla, tenemos que sumarle otras cosas. Todos sus invitados volaron en un avión privado a Tahití, a un resort donde cada noche cuesta hasta 20 mil dólares la noche.

Los invitados fueron sometidos a una prueba de COVID-19 antes de abordar el vuelo a la exótica isla. Muchos artistas criticaron el hecho de que en plena pandemia, hiciera semejante espectáculo.

Haciendo caso omiso a estas acusaciones, Kim Kardashian dijo en una de sus publicaciones.