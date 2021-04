9 estrellas de Hollywood cuya fama no evitó que estuvieran en la cárcel. Quedarás impactado con el número 7

Las estrellas de Hollywood debido a su fama y desenvolvimiento en la pantalla grande son amadas por los espectadores. Algunas entran gracias a su talento y otras la belleza física las ayudó a impulsarse, independientemente de cómo hayan incursionado, pero mucha gente las sigue.

Aunque cueste creerlo varios artistas han tenido problemas con la ley, hecho que desean borrar de su historia, pero como la prensa está pendiente de cada detalle, te traemos 9 casos:

Jane Fonda

El caso de Jane Fonda no precisamente es un caso muy malo, aunque recientemente fue reconocida en la edición de los Globos de Oro gracias a su activismo y trayectoria, es importante señalar que encabezó una protesta frente al Capitolio para exigirle al Gobierno de Estados Unidos acciones para contrarrestar el cambio climático. Por esta razón, fue detenida al igual que muchos de los manifestantes.

No ha sido el único momento en el que ha ido a prisión, la actriz de 83 años, en 1970 fue a la cárcel por tráfico de drogas, aunque después se comprobó que eran vitaminas para consumo personal.

¿Cuál será el límite de una madre? En este caso la protagonista de Amas de casa desesperadas, Felicity Huffman, fue condenada por soborno para que su hijo fuera a la Universidad que eligió. Resulta que le pagó a un supervisor especial para que se presentara en el hogar y falsificara la prueba.

Como consecuencia fue sentenciada a trabajo comunitario, 4 meses de prisión que terminaron siendo dos semanas y una multa de 30.000 dólares.

Al atractivo actor, Matthew McConaughey, lo detuvieron por no respetar las reglas de la comunidad, pero ¿Cómo es eso? Resulta que vecinos lo denunciaron por ruidos molestos en la casa en donde vivía en Austin Texas. Cuando llegó la policía lo encontraron desnudo, drogado y tocando el bongo. Luego de declararse culpable y pagar una multa de 50.000 dólares salió de la cárcel.

Heather Locklear

Este caso es un poco extraño, la actriz Heather Locklear fue encontrada en su vehículo en una situación muy rara, dando marcha atrás, queriendo aplastar unos lentes de sol. Se determinó que estaba bajo los efectos de medicación recetada y salió bajo fianza.

Da mucha tristeza hablar de Lindsay Lohan porque pudo haber sido una de las mejores actrices del momento, pero la fama terminó por cegar su juicio. A la actriz la detuvieron en reiteradas oportunidades por conducir bajo los efectos del alcohol. En otra ocasión fue acusada por robar un collar. Se peleó con una señora en un boliche de Nueva York y su historial es bastante largo.

Este actor es amado por muchos de sus fanáticos gracias a sus papeles en producciones como Ted, El planeta de los Simios y Desde mi cielo. Lamentablemente durante su juventud fue detenido por racista, ladrón y pandillero. Cuesta creerlo.

Robert Downey Jr. querido por su gran papel de Iron Man estuvo en la cárcel por conducir alcoholizado y por consumo de drogas. En 1996 fue condenado a 3 años de cárcel, no obstante pasó un tiempo más.

Wesley Snipes

El caso de este actor es un tanto particular, pues no fueron las drogas o el alcohol que lo llevaron a prisión sino el no pagar sus impuestos. Su contador lo convenció de que legalmente no estaba obligado a tributar y creó una falsa organización religiosa sin fines de lucro para facturar sus ganancias. Le dieron 3 años de cárcel.

Winona Ryder

En 2001 Winona Ryder salió de la tienda Sacks Fifth Avenue con varias bolsas de productos que no tenían la alarma antirrobo, muchos de ellos estaban sin pagar. Fue condenada por vandalismo y le tocó pagar 3 años de libertad condicional. Como creer esto de la protagonista de Stranger Things.

Con información de TN