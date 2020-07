A nueve años de su partida, Amy Winehouse y su voz son leyenda

Ya son nueve años, que la cantante de tan solo 27 años, Amy Winehouse falleció en por una intoxicación etílica, el 23 de julio de 2011. Ese día fue hallada sin vida en su apartamento, y tiempo después, los forenses aseguraron que no habían rastros de droga en su organismo.

Eran momentos muy duros para la estrella, quien batallaba contra las adicciones, entre ellas las alcohólicas. Su último concierto fue un desastre y considerado el peor de toda su carrera, debido a que no pudo cantar por su estado de embriaguez.

La actriz nacida el 13 de septiembre de 1983, y que cautivó a millones de personas con su disco "Frank", en homenaje al grandioso Frank Sinatra, expresó todo su arsenal vocal en cada uno de sus temas, buscando así, ser reconocida como una estrella del género musical.

Para el año 2006, Winehouse estrenó su álbum "Black to Black", el cual alcanzó a vender 20 millones de copias en todo el planeta, colocando canciones como "You Know I'm no Good" y "Rehab" en diversas emisoras de radio, lo que la llevó a obtener cinco premios Grammy.

Su increíble voz marcaba un nivel de contralto, alcanzando un semitono y tres octavas. Amy Winehouse, era especialmente hábil para destacarse en cualquier concierto al que se hiciera presente.

Es lamentable que tanto su padre, quien fungía como manager y su exnovio no le prestaran el apoyo y cuidado que debía para mantenerse alejada de las adicciones, tanto de las drogas, como del alcohol. Amy envió demasiadas señales, pero no llegaban a donde debían.

Sus millones de fanáticos recuerdan aún su gran empatía y su maravillosa voz, que trascenderá en la música a lo largo de la historia.