Actor de "Nuestro estúpido hermano" fue hallado muerto tras extraña desaparición

La muerte del actor Matthew Mindler conmocionó a Hollywood. La estrella de 19 años fue hallada muerta tras llevar varios días desaparecido.

Así lo confirmó la universidad a la que asistía en un comunicado: "Con el corazón afligido comunicamos la muerte de Matthew, de 20 años, de Hellertown (Pensilvania); un estudiante de primer año en Millersville", escribieron.

Del mismo modo, la institución mencionó que el cuerpo de Matthew se encontró en Manor Township, cerca del campus, en la mañana del 28 de agosto.

Police are asking for help in finding 20-year-old Matthew Mindler, a first-year student from Hellertown, PA, who has been missing since Tuesday evening August 24, 2021. Matt was reported missing to University Police late last evening after he did not return to his room (cont'd)👇 pic.twitter.com/dgU2UOXlUm

— Millersville University (@millersvilleu) August 26, 2021