La reconocida actriz de origen boricua, sin lugar a dudas, es una de las personalidades con mayor influencia en el entretenimiento.

Y es que queda claro que la animadora ha logrado hacerse un nombre y tener una gran carrera. Sin embargo, en sus or铆genes, trabaj贸 como actriz de telenovelas para la cadena azteca Televisa.

En entrevista con Joe Bonilla, L贸pez admiti贸 "hice casting con Aracely Ar谩mbula y con Ir谩n Castillo, fueron dos de las figuras que ya estaban cotizando en M茅xico, que eran egresadas del CEA (Centro de Educaci贸n Art铆stica de Televisa). A m铆 no me conoc铆an".

Pero en los primeros pasos de su trayectoria nada fue sencillo para la artista porque cont贸 que fue vetada de Televisa cuando iba a iniciar en la TV mexicana en 1997 interpretando a Ver贸nica Castro en la producci贸n聽Pueblo chico, infierno grande.

"A m铆 me dieron el papel. Yo llegu茅 a tomar clases en el CEA, empec茅 las clases de capacitaci贸n para suavizar mi acento puertorrique帽o y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen鈥 Estaban empezando a hacer el tr谩mite porque entend铆an que el papel era m铆o".

La conductora puertorrique帽a ha logrado hacerse un lugar en la pantalla chica a punta de trabajo, con una intachable y exitosa carrera hasta que le toc贸 cerrar ese ciclo. En uno de sus escritos, la propia Adamari confes贸:

"Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Ar谩mbula. Aparecer en la otra cadena te convert铆as autom谩ticamente en una especie de persona non grata. Esa experiencia me hizo bajar de las nubes con un solo trueno. Llor茅 much铆simo".