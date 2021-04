Adamari López recordó su dolorosa separación de Luis Fonsi, 12 años después

La actriz y presentadora Adamari López, recordó después de 12 años, cómo fue su separación del cantante Luis Fonsi, luego de ser diagnosticada con cáncer de mama.

En una entrevista con la periodista María Celeste Arrarás para su canal de Youtube, López habló abiertamente de cuán duros fueron esos días para ella.

En el 2004, Adamari anunció su compromiso y casi al mismo tiempo le detectaron el cáncer.

“Pude salir de eso muy bien y pensaba que mi vida enfilaba para cosas hermosas, cuando de repente entonces me llega el divorcio”, dijo.

Aunque en un principio Fonsi hizo una pausa en su carrera para apoyarla, poco después su historia de amor llegaría a su fin, pues el cantante le confesó que ya no la deseaba como mujer.

“Fue un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer en el aquel momento”, contó la presentadora.

El divorcio fue tan fuerte para ella, que incluso afirmó que necesitó apoyo psicológico, aún y cuando no creía que podía ayudarla.

“En esos momento yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para que no me dolieran, me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo”, le contó a María Celeste.

La vida le cambió a Adamari

“Hoy día me doy cuenta, ya muchos años después, ya no me acuerdo ni cuántos son, me veo tan feliz y tan realizada y con tantas cosas que yo deseaba en esa vida cumplidas en otra y de una manera mejor”, concluyó.

En 2011, Adamari volvió a encontrar el amor en el bailarín español Toni Costa, con quien se comprometió en el 2014 y, en ese mismo año, anunció su primer embarazo junto al coreógrafo: una niña llamada Alaïa.

Adamari y Toni aseguraron que ya están listos para el matrimonio, pero debido a la pandemia por la COVID-19, no han podido concretar una fecha.

Fuente: La Sopa