Los sueños de los fanáticos de Bob Esponja han sido cumplidos por J Balvin, quien junto a su colega Tainy, estrenaron el tema musical "Agua". La canción es la canción promocional de la película de los pantalones cuadrados de Fondo de Bikini.

El artista confirmó que es seguidor y fanático de Bob Esponja y sus amigos, y quiso dar un aporte que viene a ser la introducción sonora del film. Desde sus redes sociales, el reggaetonero ha dado a conocer su afición hacia el persona personaje amarillo, donde también compartió imágenes del ficticio amigo y otros artistas de la música.

La noticia de la canción "Agua" de J Balvin, se logró a través del acuerdo al que llegaron las productoras Nickelodeon y Paramount animation con Neon16, la compañía del compositor de música urbana moderna Tainy, del cual tiene un disco recién salido del horno con ese mismo nombre.

Mmmm ➡️ Buena idea bob 😄 pic.twitter.com/VevZxAYESf — J BALVIN (@JBALVIN) July 7, 2020

El lanzamiento se dio el pasado jueves, nueve de julio, entre ambos músicos Tainy y J Balvin, para la banda sonora que el público disfrutará a través de las redes sociales hasta que sea subido a la plataforma Youtube, entre otras.

La película "The Spongebob Movie: Sponge On The Run", llegará a medios digitales a inicios del 2021, por medio de Premiun Video en Estados Unidos.