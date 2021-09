¿Ahora sí se separan? Apartamento de Chyno y Natasha estaría en venta

El cantante Chyno Miranda y Natasha Araos anunciaron su separación esta semana, a pesar que no estaban juntos desde hace más de aun año. En tal sentido, trascendió información sobre la supuesta venta del apartamento en el que vivieron durante su matrimonio.

La cuenta de Instagram La Viperina (@la.viperina) publicó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp sobre el tema. Una persona no revela habría confirmado que el apartamento que tienen en el estado Florida, Estados Unidos, está en venta.

A pesar de los rumores, la ex pareja aún no se ha pronunciado sobre qué harán con los bienes que comparten. No obstante, las filtraciones indican que están haciendo la separación de bienes y entre ello estaría incluido su apartamento en la ciudad de Miami.

Por su parte, el programa Chisme No Like reveló que el apartamento está a nombre de Jesús Alberto Miranda Pérez, mejor conocido como Chyno. De igual forma, este programa afirmó que Natasha buscará en el 20 % en el divorcio.

CHYNO Y NATASHA ESTUVIERON MÁS DE UN AÑO INTENTADO ANUNCIARLO

Después de meses de rumores y la complicada enfermedad que sufrió Chyno, la pareja anunció su separación en un video publicado en Instagram. Incluso, afirmaron que estuvieron más de un año intentado comunicarlo.

"Esta parte me da mucho sentimiento, pero tengo que confesárselos y ser sincero con todos. Yo la irrespeté a ella como esposa y mi hogar también y bueno, no estamos juntos como pareja desde hace más de un año", comentó Chyno.

Natasha, por su parte, aseguró que ambos vivieron “momentos muy duros”. No obstante, y a pesar de su separación, la modelo afirmó que “nunca dudó en quedarse a su lado para que él saliera victorioso de todo esto (la enfermedad)”.