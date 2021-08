¿Algo anda mal? El incómodo momento que vivió Nacho con Melany Mille

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, celebró sus 38 primaveras por todo lo alto, acompañado de su actual pareja Melany Mille y su hija Mya.

A través de su cuenta en Instagram, Melany se encargó de mostrar algunos videos y fotografías de la celebración que se llevó a cabo.

Como es de esperarse, sus seguidores no se pierden de nada y han detallado un pequeño incidente en uno de los clip.

En este video se puede ver la presentadora cargando a Mya mientras le cantaban cumpleaños a Nacho, quien estaba junto a ellas en ese momento.

El intérprete de Báilame intentó ponerle el chupón a su hija, a lo que Mille se lo quita de la mano y parece decirle algo con un manoteo incluido.

LOS COMENTARIOS SOBRE NACHO

El gesto no pasó desapercibido para sus seguidores, quienes no dudaron en comentar que la modelo se notó un poco "intensa" con esta reacción.

"¿Alguien más vio como le manoteo la mano porque le iba a dar el chupón a la niña?", dijo una internauta.

Otros, aseguraban que la pareja no se veía tan feliz como antes. "Jajajajaja estos se ven más pantalla que nada, como se ve que ya la cosa no anda muy bien", escribió un seguidor."Rojo rojito no se ve feliz", dijo otro usuario.

Por ahora, ni Nacho ni Mille se han pronunciado al respeto, y quizás se tomen esto como uno de los tantos rumores que se crean a través de las redes sociales.