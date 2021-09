Alicia Machado destapó detalles de su intimidad con reconocido presentador +VIDEO

La ex reina de belleza, Alicia Machado, volvió a dar de que hablar tras su polémica revelación en el reality La Casa de los Famosos.

En uno de los videos difundidos en redes sociales, la venezolana mantuvo una conversación con el peruano Jorge Aravena; a quien narró su peor experiencia sexual con un reconocido presentador.

Aunque no ofreció detalles sobre su identidad, en redes sociales vincularon la descripción con Winston Vallenilla.

"Me trataba como una reina, ni pensaba ser chavista ni mucho menos, era actor y conductor de Radio Caracas muy buena nota, su papá era encantador; muy chévere (...) pero bueno, pobrecito, él se volvió loco... y yo empecé a salir con él, me buscaba en la moto, me mandaba flores, el tipo todo empalagoso", resaltó.

ALICIA MACHADO DESTAPÓ SU INTIMIDAD SIN TABÚES

En su testimonio, la también actriz describió con lujo de detalles una de las razones por las que decidió culminar su fugaz romance.

"Nos vamos de rumba una noche a un antro, yo estaba chamita, era menos tigresa en ese tiempo... y terminamos en mi casa. Yo me tuve que meter en el baño, es el único hombre con el que me ha pasado eso de tener que decir 'no', yo no voy a prender esta lavadora para lavar ese trapito", comentó.

Como era de esperarse, el comentario de Machado causó furor en redes sociales y recibió múltiples reacciones.

El tipo de TVES, no solo cayó en desgracia por declararle amor a Chávez (a quien no conoció), si no que ahora Alicia Machado dice que es mecha corta 😂😂😂, que ella no iba a prender su lavadora para esa "trapito" jejejej, pobre Winston jejeje. — Miguel Angel Diaz Díaz (@MiguelAngelDiaz) September 2, 2021

Ok me oriné con el cuento de Winston y Alicia Machado 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — *Iris* (@candelita_ve) September 2, 2021

Aunque algunos se mostraron divertidos con el comentario, otros criticaron a Machado por compartir su intimidad de forma pública.

El video del monólogo de Alicia Machado frente a Jorge Aravena refiriéndose a su experiencia sexual con Winston es una vaina vomitiva, repugnante, tan repugnante como el mismo Vallenilla — Koji Kabuto (@Kabuthox_) September 2, 2021

Por el momento, la polémica Miss Universo no ha compartido nuevos detalles al respecto.