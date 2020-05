El director mexicano Alejandro González Iñárritu presentará dentro de unos meses en el Zócalo de Ciudad de México una versión remasterizada y restaurada de su ópera prima "Amores perros" (2000) para celebrar los 20 años de su estreno, por lo que pidió a sus seguidores no verla hasta entonces.

Se prevé que los festejos se lleven a cabo la primera semana de diciembre y bajo las medidas sanitarias que indique la Secretaría de Salud de México y la Organización Mundial de la Salud (OMS), según precisó el director.

Además de la presentación, se prevé un concierto al aire libre con la música original de la película realizada por Gustavo Santaolalla así como con todas los grupos que Iñárritu reunió para la banda sonora.

Entre ellas figuran Illya Kuryaki & The Valderramas, Control Machete, Nacha Pop, Gustavo Santaolalla o Molotov, que en aquel entonces eran poco conocidas y que con el tiempo se convirtieron en grandes referentes del rock en México.

Además, el director adelantó que está trabajando en el negativo de la película, en el que Rodrigo Prieto, director de fotografía de la cinta, ha trabajado en la corrección de color y con Martín Hernández en la remezcla del audio.

"Es el mejor regalo que le podré dar a los jóvenes cinéfilos con motivo de este cumpleaños", aseguró Iñárritu sobre la película protagonizada por Gael García Bernal, Adriana Barraza y Emilio Echevarría.

Es por eso que el director espera que las nuevas generaciones puedan acercarse a la cinta en las salas de cine y no por medio de los servicios de "streaming", pero de ser así prefiere que esperen a que la versión remasterizada.

"Ojalá los jóvenes, que no habían nacido en ese entonces y aún no han visto 'Amores perros', no la vean de la forma en que existe ahora en los servicios de 'streaming'. No es una representación fiel. Me ilusiona mucho que las nuevas generaciones puedan verla para siempre de la misma manera en que la ejecuté y presentamos hace 20 años en Cannes", detalló.