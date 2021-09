Angelina Jolie confesó que sufrió de violencia vicaria por parte de Brad Pitt

Un nuevo libro ha sido escrito por Angelina Jolie para defender los derechos y en contra de la violencia vicaria. Bajo el nombre de Conoce tus derechos y reclámalos: una guía para los jóvenes, la actriz desea que los jóvenes conozcan sus derechos de libertad e igualdad.

Con esta publicación, busca educar y destacar la importancia de la igualdad de derechos. Siendo esta una causa de lucha que ha considerado durante años.

La actriz espera que su producción se convierta en una herramienta de gran utilidad para todos aquellos que no saben cómo reclamar los derechos de la infancia. Asimismo aseguró que este tipo de violencia es común alrededor del mundo. Según indica el sitio web ABC de España.

Según Jolie, «la violencia vicaria es común en muchas partes del mundo» y apuntó que «los jóvenes también tienen derechos y poder para exigirlos. Hay una verdad que quizás no se sepa: como persona joven, sus derechos tienen el mismo estatus que los derechos de un adulto. No los adquieres cuando alcanzas la edad adulta, o cuando te vas de casa, o cuando consigues tu primer trabajo, los tienes siempre. Sea quien sea, donde quiera que viva, su vida tiene el mismo valor que la de cualquier adulto o cualquier otro joven del planeta. Los niños tienen derecho a ser atendidos como los adultos».

La también activista aseguró que el libro fue escrito después de separarse de Brad Pitt cuando vio que los jueces no le permitieron a sus hijos declarar contra su padre en la demanda que ella hizo contra él, aseguró ABC de España.

ANGELINA JOLIE QUIERE RECUPERAR SU SEGURIDAD

En una entrevista para The Guardian, Angelina Jolie admitió que sufrió de violencia vicaria durante su matrimonio con Brad Pitt.

«¿Como estoy? Me doy cuenta de que a veces puedes sobrevivir, pero no sabes en realidad cómo te sientes porque has dejado de confiar. Quiero recuperar mi seguridad, mostrarme como una mujer abierta y recuperarme como ser humano para poder vivir de la misma manera que antes».

En el libro, Angelina confiesa que teme a que Pitt logre conseguir la custodia de sus hijos y admitió tener miedo por lo que atravesó durante su relación.

«Lo sucedido en mi matrimonio me hizo temer por mis hijos, pero no puedo hablar de ello debido a la situación legal en la que me encuentro».

El medio informa que Angelina asentía con la cabeza al preguntarle el periodista si la obra era producto de su divorcio y las acusaciones de abuso doméstico que ella hizo contra Pitt.

Durante la entrevista, realizó una crítica al gobierno de Estados Unidos. Consideró que es el único país que no ha ratificado plenamente la convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño (CDN).

En la demanda, Jolie aseguró que Pitt «fue verbalmente abusivo y físico» con su hijo adoptivo Maddox mientras se encontraban en su avión privado. «Una situación horrible que no comenzó con el incidente del avión. Fue mucho más complicado que eso». «Creo que a Maddox se le ha negado su voz en la corte». Jolie se abre hasta el punto de confesar que no tomó la decisión de divorciarse de Pitt a la ligera. «Me costó mucho estar en una posición en la que sentía que tenía que separarme del padre de mis hijos por su seguridad».

BRAD PITT CONFESÓ EN EL 2018

En el año 2018, Brad Pitt confesó que atravesaba problemas con el alcohol y que le gritó a uno de sus hijos. Sin embargo, ha negado las acusaciones de abuso físico mencionadas por Angelina.

A pesar de que Pitt fue absuelto de cargos por el incidente en el avión, la productora consideró que se encuentra "traumatizada y rota" por sus experiencias. "Quiero que mi familia salga adelante, todos nosotros, incluso su padre. Quiero que nos curemos y estemos en paz. Siempre seremos una familia", dijo Jolie.