Asesinado a tiros actor Eddie Hassell en presunto intento de robo en Texas

El actor estadounidense Eddie Hassell, conocido por su papel en la serie de ciencia ficción Surface, murió este domingo a los 30 años. Esto tras haber sido tiroteado en Texas en un aparente intento de robo de auto, confirmó su gerente a medios estadounidenses. De momento, se desconocen más detalles del suceso, incluida la ciudad en la que se encontraba Hassell en el momento del tiroteo.

Hassell nació el 16 de julio de 1990 en Corsicana, Texas. Tuvo varios pequeños papeles a lo largo de los años 2000 y 2010, más notablemente como Clay en la película de 2010 "The Kids Are All Right", también protagonizada por Julianne Moore y Mark Ruffalo. "The Kids Are All Right" ganó un premio a la mejor película en los Oscars de 2011.