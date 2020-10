Así enfrenta el Covid-19 “La Primerísima” Mirla Castellanos

La muy querida cantante venezolana, mejor conocida como “La Primerísima”, Mirla Castellanos, anunció que contrajo el coronavirus en España y que afortunadamente ya se encuentra en etapa de recuperación.

A través de un post colgado en su cuenta oficial de Instagram, quiso confirmar la noticia y hacer las recomendaciones pertinentes. Reveló que en un principio, cuando salió positiva a la prueba, no quiso hacerlo público para no alarmar a sus seguidores.

“Presenté mucho agotamiento, dolores en el cuerpo y cabeza, tos, pérdida del gusto pero afortunadamente no tuve fiebre y mi sistema respiratorio estuvo bien. Hoy al superar este momento quiero recordar que todos estamos expuestos a este contagio que no sabemos el momento y dónde contraerlo… Agradezco entiendan mi decisión de no hacerlo público en su momento hasta no poder superar mi crisis y recuperar mi salud”, publicó.

“Gracias a Dios y a la vida habrá Mirla Castellanos para rato”, celebró la artistas tras ratificar que ya se encuentra fuera de peligro.

Fuente: El Aragüeño