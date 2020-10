Selena Gómez habló de sus ataques depresivos en cuarentena

La actriz y cantantehizo público los ataques de ansiedad y depresivos que vivió al principio de la pandemia.

La exitosa empresaria estuvo confinada, durante el prolongado periodo, sufrió ataques de depresión, pero afortunadamente logró salir airosa.

La artista habló de su experiencia en un Instagram Live con el prestigiado Doctor Vivek Murthy, especialista en Salud Pública.

Al respecto Selena comentó:

“Al principio me costaba mucho lidiar con todo lo que sucedía, la verdad es que tuve un poco de depresión, es que mi trabajo consiste en viajar, en conectar con la gente, hacer a la gente feliz. Y eso es lo que me hace feliz a mi, por lo que lo he pasado bastante mal”.

Asimismo aseguró que pasó días difíciles, pero con el desarrollo de nuevos proyectos pudo superar la etapa depresiva:

“Poco a poco y ya más hacia el final, me di cuenta de que aquellas cosas en las que estaba trabajando, empezaban a cristalizar y eso fue demasiado emocionante. He estado trabajando en cosas muy personales y gratificantes, por ejemplo, con mi colección de belleza hemos conseguido recaudar 100 millones de dólares para labores de salud mental y de cara a los próximos 10 años. Y de forma más reciente he podido volver al estudio”.