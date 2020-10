Así murió Conchata Ferrell estrella de “Two and a half men”

La actriz Conchata Ferrell, conocida por encarnar aen la exitosa seriefalleció este lunes 12 de octubre, a los 77 años, tras sufrir complicaciones luego de un paro cardíaco.

Su deceso se dio en el Hospital Sherman Oaks en Sherman Oaks, California, y según detalles no fue una muerte abrupta, más bien fue descrito como una partida pacífica.

Ferrell es probablemente mejor conocida por su papel en la exitosa comedia de CBS “Two and a Half Men”, que le valió dos nominaciones al Emmy como “Actriz de reparto en una serie de comedia” en 2005 y 2007.

La veterana actriz también obtuvo una nominación al Emmy en 1992 por su papel de "Susan Bloom” en LA Law. Sus otras series de televisión notables incluyen “Good Times”, “E / R”, “Grace y Frankie”, “Buffy la cazavampiros” y “BJ and The Bear”.

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss.

Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your "people"keeping was perfect.

💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV

— Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020