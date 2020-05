El cantautor Rubén Blades ha expresado a través de la plataforma de Twitter lo que el piensa sobre el matrimonio igualitario. La opinión surgió, a propósito de que el transcurso de esta semana, Costa Rica aprobó su implantación y hasta se habla de la posibilidad de adopción entre parejas de iguales.

Blades, compositor de grandes éxitos salseros, aplaudió la legalidad del matrimonio igualitario entre costarricenses y calificó de "desfasada" la prohibición de este derecho, caso que ocurre en su natal.

Argumentó el artista. Desde el pasado martes Costa Rica se ha convertido en el séptimo país americano en dar legalidad a las relaciones de homoparentales y el primero en Centroamérica.

Asimismo, Blades recordó que en Panamá el matrimonio igualitario "desata una gritería que, desafortunadamente, no se escucha como protesta contra la corrupción y mediocridad que infecta a nuestras instituciones, a nuestra sociedad".

Él cree lamentable que cause más revuelo y manifestaciones populares el matrimonio igualitario, que "la ausencia de justicia", y recordó el escándalo caso de Odebrecht, así como los juicios "contra funcionarios públicos acusados de sobornos, cohechos o lesiones al tesoro nacional".

No me extrañaría que ahora, los que en Panamá nunca publican ni comentan lo que escribo, reproduzcan esta opinión, no necesariamente para adversarme sino para lucrar con el escándalo que, en estos tiempos de estupideces y racismos, produce cualquier argumento racional que intente hacer pensar a la inconsciencia