Así se despidió el elenco de Salvado por la Campana del actor Dustin Diamond

El portal La Sopa informa que, al conocerse la noticia de la muerte del actor Dustin Diamond a causa de un cáncer pulmonar, el mundo del entretenimiento se pronunció en su honor.

Varios de sus compañeros en Salvado por la Campana, donde Diamond interpretó a Screech, ya han colocado mensajes de pésame en sus redes.

El conductor y actor Mario López fue los primeros en reacciones, y publicó una serie de fotografías junto al que fuese su compañero de trabajo.

Además, colocó unas palabras en la publicación para homenajear a Diamond. Algo que sus seguidores han tomado como un acto de gran solidaridad.

“Dustin, se te extrañará mi hombre. La fragilidad de esta vida es algo que nunca debe darse por sentado. Rezaré para que tu familia pueda seguir adelante”, colocó Mario.

Pro su parte, Mark-Paul Gosselaar también se pronunció ante el fallecimiento de su amigo, colocando un mensaje en su cuenta de Twitter que ablandó los corazones de sus seguidores.

“Profundamente entristecido al enterarse del fallecimiento de Dustin Diamond, un verdadero genio de la comedia. Mi más sentido pésame a su familia y amigos. Miro hacia atrás en nuestro tiempo trabajando juntos, extrañaré esas chispas crudas y brillantes que solo él pudo producir. Un pastel en tu cara, mi camarada”, dijo Gosselaar. lasopa

— Mark-Paul Gosselaar (@MPG) February 1, 2021