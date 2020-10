En marzo de 1970,y el fallecido,entraban a los estudios Abbey Road de Londres para grabaroficialmente titulado Atom Heart Mother. Disco que cautivó de inmediato a las audiencias afectas al grupo al posicionarse en el tope de las listas inglesas tras su publicación.

Este trabajo consta de cinco composiciones, de las cuales la primera ocupa todo el lado A del LP, con las cuatro restantes ocupando el lado B. El disco tuvo una duración de 52 minutos, entre fascinantes sonidos la agrupación inglesa continuaba sorprendiendo a sus seguidores con experimentaciones sonoras.

Pink Floyd 50 años de Atom Heart Mother

Después de ofrecernos Ummagumma (1969), una de sus obras más revolucionarias, un año antes, Pink Floyd continuaba desarrollando su arriesgado concepto musical en Atom Heart Mother, placa discográfica que nos recibe única y exclusivamente con la imagen de una vaca Holstein- Friesian .

La idea de una imagen sin textos que identificaran al grupo o nombre del álbum, sentaría acá un precedente que continuaría con los discos que siguieron durante el resto de los años 70, Meddle (1971), Obscured By Clouds (1972), Dark Side of The Moon (1973), Wish You Were Here (1975) y Animals (1977), con un punto final en el comercialmente exitoso The Wall de 1979.

Bajo la producción ejecutiva de Norman Smith y Pink Floyd, con Peter Brown y el erudito y legendario Alan Parsons tras los controles de la consola de audio de Abbey Road Studios, Atom Heart Mother cuenta además con el aditivo del músico inglés Ron Geesin.

Así fue el festejado disco

Nuestro festejado vinilo inicia con el tema título, una suite que está conformada por seis partes: “Father’s Shout”, “Breast Milky”, “Mother Foe”, “Funky Dung”, “Mind Your Throats Please” y “Remergence”.

Atom Heart Mother