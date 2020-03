Bad Bunny lo dijo todo: El cantante reveló su preferencia sexual

Las declaraciones de Bad Bunny han generado muchos comentarios de sus seguidores en redes sociales

Bad Bunny, quien probablemente sea el artista más influyente del mundo en este momento, reveló su preferencia sexual. Las palabras del cantante en una entrevista sorprendieron a sus seguidores, que expresaron sus opiniones en redes sociales.

El medio Los Ángeles Time realizó una entrevista al ícono de la música urbana y una de las preguntas tuvo que ver con su sexualidad. Sin embargo, aseguró que su interés no está enfocado en este tema.

“No me define”, comentó el puertorriqueño antes de regalarnos la línea que atraería la atención del mundo. “Al final del día, no sé si en 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero en este momento soy heterosexual y me gustan las mujeres”, sentenció de forma clara Bad Bunny, agregando posteriormente que está saliendo con alguien, pero no reveló el nombre.

Apoyo de bad Bunny a la comunidad LGBT

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el cantante hace un guiño a la comunidad, aunque en ocasiones anteriores sus gestos habían tenido intenciones de protesta. Durante su presentación en el Tonight Show de Jimmy Fallon, Bad Bunny vistió una falda y una camiseta con una inscripción oponiéndose al homicidio de una mujer transgénero llamada Alexa en Puerto Rico.