Ben Affleck se convirtió en “mejor actor” al divorciarse de Jennifer Garner

La Sopa indica que para el actor estadounidense, Ben Affleck, su separación y lucha contra el alcohol han contribuido ha mejorar su trabajo.

Recientemente, Affleck admitió que su divorcio de Jennifer Garner, así como otras experiencias en su vida, lo convirtieron en un mejor actor.

En una entrevista esta semana con The Hollywood Reporter, el actor confesó que esta situación por la que estaba pasando contribuyeron a su reciente actuación en el drama deportivo The Way Back.

“Para mí, la película trata más sobre el hecho de como viví,, tuve altibajos, tuve hijos, me divorcié, tuve muchas experiencias… estoy en un momento de mi vida en el que tengo la experiencia suficiente para aportar algo a ese papel que me interesa”, expresó Ben.

Recordemos que la estrella de Batman se separó de Jennifer, con quien tiene tres hijos, en 2015. Sin embargo, después de 10 años de matrimonio, siguen siendo amigos y crían a los niños con el apoyo mutuo.

“Crecer y tener experiencias personales más intensas y significativas hizo que la actuación fuera mucho más interesante para mí y me hizo renunciar a las películas que no son tan geniales. No tuve que investigar sobre el alcoholismo, porque ya lo sabía”, insistió.

Fuente: lasopa