El cantante Benavides lanza su nuevo single “Ella Me Dice No”

¿Alguna vez les ha pasado que se sienten atraídos por alguien, y saben que la otra persona siente lo mismo, pero se hace la dura? Benavides habla de esta temática en su más reciente sencillo “Ella Me Dice No”, en donde relata una historia de coqueteo y sensualidad de dos personas que se gustan mucho, aunque una de las dos no lo admita.

El video que cuenta con la participación de la Top Model María Teresa Iannuzzo, muestra el juego entre ella y Benavides, no sabemos si en fantasía o realidad, con un final inesperado y abierto a interpretación del espectador que no te puedes perder. El clip estuvo dirigido por John Haller y Jesús Barón y se rodó en la ciudad de Miami, USA.

“Ella me dice no” es una canción escrita por Benavides en coautoría con los productores del tema, Alex On The Rocks, Enghel y David Albornoz, juntos lograron un sonido pop que provoca bailar, con mezcla y master del ganador de Grammy Alfredo Matheus Diez.

Esta canción de Benavides llega al mercado musical luego de sus éxitos “Sin título”, “My love”, “Ponte pa’mi” y del CD “Aquí estoy”, que incluye temas como: “Tu príncipe azul”, “Mi ex”, “Tu rompecabezas”, “Vivir sin ti”, “Dámelo todo” y el tema “Pasión Vinotinto”, que fue el tema oficial de la Selección Venezolana de Fútbol auspiciado por la Federación de Fútbol del país. Todos, ocuparon primeros lugares de la cartelera radial venezolana.