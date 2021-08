Bikinazo, piscina y piropos: Así celebró Thalía sus 50 años

Thalía arribó este jueves a sus 50 años y aseguró a través de su cuenta Instagram que vive "sin-cuenta".

Un cinco y un cero enorme repletos de perlas y globos enmarcan la publicación de la cantante.

La intérprete mexicana se confesó sin “resentimientos, envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos, acortas tu calidad de vida” y sin tomar en cuenta “las veces que he caído, sino más bien de las que me he levantado”.

Sin duda alguna, Thalía ha sabido mantenerse vigente con el paso de los años, renovarse, actualizarse a las nuevas tendencias y siempre estar presente para su público.

Asimismo aprovechó la oportunidad para agradecer a todos los que han sido parte de su proceso musical.

"Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S(familia, amigos, niños, soñadores)", agregó.

"¡A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!", concluyó.

Thalía, quien se ha convertido en un ícono de la cultura pop mexicana, ha recibido miles de felicitaciones, incluso de sus colegas.

"HBD mi amor !!! Sigue inspirando y creando al mundo con tu arte y sonrisa!"; "Nos encantaaaaa!!! todos los looks te quedan genial!!!!!"; "Wow! Que la vida te de mas felicidad! Love u", son algunos de los textos hacia Thalía.

En el mundo artístico la cantante se hace llamar Thalía, pero su nombre real es Ariadna Thalía Sodi Miranda, hija del escritor, científico y criminólogo Ernesto Sodi Pallares y de la empresaria Yolanda Miranda Mange.